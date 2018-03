Mulheres do MST reivindicam reforma agrária em SP Cerca de 150 mulheres integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), acompanhadas de crianças, fizeram hoje manifestação pela reforma agrária na sede do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), em Presidente Prudente, oeste paulista. A aquisição de terras para a reforma agrária e a liberação de créditos para agricultura e moradia são as principais exigências das mulheres assentadas e acampadas do Pontal do Paranapanema.