Mulheres da Via Campesina ocupam Ministério da Agricultura

Cerca de 600 mulheres do movimento Via Campesina ocupam desde às 7h30 desta segunda-feira, 9, o andar térreo do Ministério da Agricultura. As manifestantes aproveitaram o Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem, para protestar contra o modelo agrícola adotado pelo País e para denunciar que a reforma agrária está paralisada. Veja também: VCP diz que invasão no RS resultou em corte de 1,6 mil árvores Sem-terra é detido em manifestação da Via Campesina Galeria: Terra sem lei Segundo a porta-voz do movimento Itelvina Masioli, o grupo não pretende se encontrar com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes. "Viemos apenas denunciar o modelo de sustentação do agronegócio, que tem como base as empresas multinacionais", afirmou. Segundo ela, as manifestantes devem deixar o prédio depois do almoço. Além de Brasília, o Via Campesina faz protestos, hoje, no Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. Pela manhã, agentes da Polícia Federal compareceram ao Ministério para avaliar a invasão. Apesar da porta-voz do Via Campesina afirmar que a manifestação é pacífica, um dos seguranças do Ministério foi ferido na cabeça, no momento da invasão. Uma das portas de vidro da entrada do Ministério, foi quebrada. As mulheres que participam da invasão são sem-terra dos estados do Centro-Oeste, de Rondônia e Minas Gerais.