Mulheres da Via Campesina invadem fazenda no RS

Cerca de 700 mulheres da Via Campesina invadiram a Fazenda Ana Paula, da Votorantim Celulose e Papel, em Candiota, na zona sul do Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira. Conforme nota distribuída pela organização, a manifestação faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres da Via Campesina e denuncia o avanço da monocultura de eucaliptos na região. Ao chegar ao local, o grupo cortou plantas da espécie que a empresa está cultivando no terreno. As mulheres ainda não indicaram se pretendem permanecer na fazenda ou se sairão dela nas próximas horas.