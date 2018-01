Mulher tenta invadir Palácio do Jaburu

BRASÍLIA - Uma mulher tentou invadir o Palácio do Jaburu na madrugada deste sábado, 1º de julho. É a segunda vez nesta semana que um dos palácios em Brasília é alvo de invasores. Na noite de quarta-feira, 28, um adolescente de 15 anos chegou a derrubar o portão de entrada do Palácio do Alvorada.

Segundo a assessoria do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), por volta das 3h de sábado, uma mulher, “aparentemente embriagada”, pulou a cerca de segurança do Jaburu, residência do presidente Michel Temer. Ele e a família estavam no local. “Foram realizados disparos de arma de fogo de advertência e, em seguida, a segurança presidencial realizou a sua imobilização e detenção no estacionamento interno do palácio”, informa a nota do GSI.

Segundo a assessoria, depois de identificada a mulher, ela foi conduzida à Polícia Federal e liberada após ser lavrado um termo circunstanciado. Até o momento da publicação da reportagem, a PF não havia dado mais informações sobre a mulher.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ALVORADA. Na quarta-feira, o menor que invadiu o Alvorada com uma Chevrolet Zafira, além de derrubar o portão de entrada, chegou à garagem, estragou uma das portas do local, subiu até o terceiro andar da residência oficial e foi encontrado escondido em uma das suítes. O rapaz, que de acordo com informações da família à Polícia Civil vinha enfrentando problemas psicológicos, pegou o carro escondido dos pais. O caso, em um primeiro momento, estava sendo tratado pela Polícia Federal. Mas, depois, por envolver um menor, que dizia coisas desconexas, foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi ouvido e liberado aos responsáveis.