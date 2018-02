Mulher preside TJ pela primeira vez Com a presença do governador baiano, Jaques Wagner (PT), e do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB), tomou posse ontem, na capital baiana, a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça da Bahia, Silvia Zarif. Para a desembargadora, de 57 anos, seu principal desafio à frente do TJ é dar mais rapidez ao Judiciário baiano - que ela admite ser um dos mais lentos do País. A nova Mesa Diretora do TJ é composta por mais três desembargadoras.