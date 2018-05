Mulher é expulsa de cerimônia no Planalto após protestar contra Dilma

BRASÍLIA - Uma mulher foi expulsa do Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 7, após tentar protestar contra a presidente Dilma Rousseff durante um ato em defesa do mandato da petista. A mulher, que se identificou como Kelly Cristina, é conhecida nas redes sociais como Kelly Bolsonaro, em referência ao deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ).

Vestindo uma camiseta onde se lia 'Impeachment é democracia', Kelly foi expulsa sob os gritos de “Fora Bolsonaro” quando tentou abrir uma faixa com críticas à presidente dentro do Planalto.

Mulheres que participam do ato de apoio a Dilma cercaram Kelly e a conduziram até o elevador, para que ela deixasse o salão nobre do Planalto, onde acontecia a cerimônia batizada de “Encontro com Mulheres em defesa da Democracia”.

“Me senti violentada no meu direito à livre manifestação. Eu cumpri todos os protocolos e não pude me manifestar, dizer o que 90% das mulheres querem, que é a saída da presidente”, afirmou ao Estado.

Kelly disse ainda que as demais mulheres que participavam do ato bateram na sua cabeça e a empurraram. “Eu vim para uma cerimônia de mulheres pela democracia e não tive direito de viver a verdadeira democracia porque elas me expulsaram do Planalto”, disse.

Recentemente, Kelly já fez outros protestos contra a presidente. Com um cartaz “Fora Dilma”, ela invadiu o campo do estádio Mané Garrincha em um jogo do Flamengo e Fluminense, em fevereiro.

Também em fevereiro, quando Dilma foi à Câmara dos Deputados participar da abertura do ano Legislativo, ela causou tumulto ao gritar palavras contra a presidente no Salão Verde da Casa.

No ano passado, ela fez parte do grupo pró-impeachment que ficou algemado no Congresso.

Em março, o deputado Major Olímpio (SDD-SP) também foi expulso de uma cerimônia do Planalto, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou tomar posse como ministro-chefe da Casa Civil.