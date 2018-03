Mulher de prefeito centralizava propina, diz testemunha

Duas testemunhas ouvidas pelos promotores que combatem crime organizado disseram ter presenciado encontros de Rosely nos quais se discutia a partilha. Um empresário afirma que foi achacado por integrante do esquema que lhe foi indicado por Rosely como o homem que analisaria seu problema.

Mulher do prefeito Hélio de Oliveira Santos, o Dr. Hélio (PDT), Rosely é chefe de gabinete do marido. Ela é apontada pelos promotores como a chefe da quadrilha que se instalou na prefeitura de Campinas. O grupo teria quatro áreas de atuação: três arrecadavam propina e uma delas cuidava da lavagem do dinheiro da corrupção.

''Verdade''

Uma semana após a divulgação dos escândalos que envolveram a prefeitura de Campinas, o prefeito rompeu o silêncio e postou no twitter desabafos confusos, em que recorre a termos como traição, serpente, escândalo. No mais recente post, ontem, ele informa: "Câmara Mun Campinas foi comunicada que receberia a notificação da Comissão Processante. não fugi e quero como Campinas a verdade!"

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em mensagem anterior, ele escreveu: "Moral da história! Maior escândalo da história de Campinas: assalto cofre público em mais de 1 bilhão, vítima de Campinas CPI precatórios. 15 anos de atraso e impune!" Em outro momento, sobre traição: "Pesquisa no tempo! Creio que o ovo da serpente foi chocado na Sanasa muitos antes de 2005." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.