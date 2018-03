Mulher de Moro agradece internautas que apoiam o marido

SÃO PAULO - Após um movimento que fez usuários do Facebook alteraram a foto de perfil por um imagem do juiz Sérgio Moro, a esposa do magistrado, que mantém uma página na rede social em homenagem ao marido, agradeceu o apoio. "#emocionada. Lindo de ver perfis alterados com a foto do Moro", escreveu Rosangela Moro. Na noite de quarta-feira, ela também alterou a imagem da página por um foto de Moro. Anteriormente, uma foto do casal estampava a página "Eu MORO com ele".

Na noite de ontem, internautas começaram a trocar a foto em apoio ao magistrado. Os usuários declararam que apoiavam a Operação Lava Jato e repudiavam tentativas do Congresso que, na opinião deles, intimidavam a operação. Após a aprovação do pacote anticorrupção com alterações na Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira, internautas protestaram contra as articulações dos parlamentares, atitude que também foi criticada pela força-tarefa da Lava Jato, pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Os internautas que apoiam Moro reforçaram as publicações nesta quinta-feira durante o discurso do magistrado no plenário do Senado, onde se discute o projeto de lei do abuso de autoridade. O movimento de alterar a foto também estava sendo espalhado pela rede WhatsApp.