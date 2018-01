Mulher de Lobão vai presidir PSD no Maranhão A família do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, vai reforçar o PSD, o novo partido que está sendo criado por iniciativa do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Quem vai presidir a legenda no Maranhão será a deputada Nice Lobão (DEM), que é esposa do ministro.