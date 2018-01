Mulher de Delúbio integrará nova Executiva do PT A psicóloga Mônica Valente, mulher do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, integrará a nova Executiva Nacional do partido. Mônica foi escolhida pela corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária no PT. A tendência Mensagem ao Partido, do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, perderá a secretaria-geral da legenda, que pode ir para o deputado Geraldo Magela, hoje no comando de Assuntos Institucionais.