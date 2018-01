Mulher de chefe da segurança está grávida do segundo filho O diretor de Recursos Logísticos de Segurança da Câmara dos Deputados, Normando Fernandes, ferido durante a invasão da Casa por manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Lúcia, vítima de traumatismo craniano. Normando Fernandes trabalha na Câmara dos Deputados desde 1993 e há um ano e meio assumiu a direção de Recursos Logísticos de Segurança da Câmara. Também estão no hospital os pais dele, e sua mulher, que está grávida do segundo filho do casal. Fernandes, de 36 anos, foi submetido a uma tomografia e sedado. Agora está em observação na UTI. O irmão dele, major do Corpo de Bombeiros Nilton Fernandes, informou que às 21 horas de hoje Normando será submetido a uma nova tomografia, e só depois disso a equipe médica definirá o procedimento a ser adotado em seguida.