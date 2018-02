Mulher de Cachoeira é suspeita de tentar subornar juiz, afirma PF

A mulher de Carlinhos Cachoeira, Andressa Mendonça, presta esclarecimentos à Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, 30, sobre a denúncia de que teria tentado subornar um juiz federal para beneficiar seu marido, preso desde fevereiro.

A PF cumpriu mandado de condução coercitiva expedido pela Justiça Federal em Goiânia. Investigação da polícia apura se ela teria oferecido dinheiro ao ao juiz Alderico Rocha Santos, da Justiça Federal de Goiás, para conseguir decisão favorável a Cachoeira em ação penal ligada à Operação Monte Carlo, que levou o contraventor à prisão.

Andressa está na Superintendência da Polícia Federal em Goiânia desde as 9h e a PF não forneceu mais detalhes sobre a denúncia. O Juiz Alderico Rocha Santos é o responsável pela condução do julgamento em Goiás e na semana passada ouviu as testemunhas de defesa, de acusação e dos acusados envolvidos no caso./COLABOROU RUBENS SANTOS