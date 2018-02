Mulher de Cabral ocupa sozinha cela de penitenciária em Bangu

RIO - A ex-primeira dama do Estado Adriana Ancelmo está sozinha numa cela da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, um das unidades do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste. Ela está em uma galeria para presas com nível superior. A ala tem nove celas e 18 vagas, mas só há sete mulheres no local. A cela de seis metros quadrados tem um beliche de alvenaria, chuveiro, pia e sanitário no chão.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Adriana Ancelmo “passa bem e se alimenta normalmente”. No café da manhã desta quarta-feira, 7, recebeu pão com manteiga e café com leite. A Seap não informou o cardápio do almoço. Diariamente são servidos arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca ou vermelho, legumes e refresco.

Adriana Ancelmo tem direito a banhos diários de sol e poderá receber visitas assim que sua família se cadastrar na Seap. O documento leva cerca de quinze dias para ficar pronto. Antes desse prazo, os parentes podem requerer visita extraordinária à presa. Até o momento, ela não recebeu visitas.