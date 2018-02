Mulher de Bernardinho nega candidatura do técnico

Em entrevista ao portal Terra, a ex-jogadora de vôlei disse que "o PSDB queria, mas ele (Bernardinho) não aceitou". "Isso é uma invenção do Aécio, que vai fazer pressão até o dia da eleição. Ser governador nunca passou pela cabeça dele", acrescentou Flávia.

Segundo ela, a filiação de Bernardinho ao PSDB do Rio foi resultado de "pressão" de Aécio e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que são amigos do técnico. "Isso nunca foi uma coisa que a gente quis e buscou. É uma coisa inventada, que não estava nos nossos planos. Nós conversamos desde que essa história começou e pesamos que não é bom para a vida dele e nem para a família no momento. Entre a política e a família, a opção do Bernardo foi pela família. A decisão está tomada", disse a levantadora ao Terra.

Procurado pela reportagem por meio da assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Bernardinho não deu entrevista. Nesta quarta-feira, 06, ele passou o dia no centro de treinamento da seleção, em Saquarema, no litoral norte do Rio. Nesta quinta, 07, deverá viajar com o grupo para o Japão, onde a seleção disputará um torneio no fim do mês. Integrantes da cúpula do PSDB no Rio como o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha e o deputado federal Otávio Leite, candidato derrotado na última eleição municipal, com apenas 2,47% dos votos válidos, também foram procurados, mas não se pronunciaram.