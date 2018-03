Mudei de domicílio para participar das discussões do PT, diz Padilha

Brasília - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, negou que a mudança de seu domicílio eleitoral de Santarém (PA) para São Paulo tenha relação com uma possível candidatura ao governo paulista no ano que vem. Ele é um dos nomes cotados para concorrer ao cargo pelo PT. "Tive que fazer essa mudança para poder participar internamente no PT de São Paulo. A única relação é com isso, não tem nenhuma relação com uma possível candidatura.", disse o ministro no fim da manhã de hoje, após reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

Em tom cauteloso, Padilha disse ser a "pessoa que menos tem pressa para a definição de candidatura em São Paulo" e destacou outros ministros, em especial o da Educação, Aloizio Mercadante, como possibilidades na disputa. "O PT tem excelentes candidatos. Nosso ministro Mercadante é um candidato natural, que já disputou outras eleições. Têm outros colegas de governo que já disputaram eleições majoritárias ou proporcionais, como a ministra Marta Suplicy (Cultura), o ministro José Eduardo Cardozo (Justiça), o prefeito (de São Bernardo do Campo) Luiz Marinho." Mercadante, no entanto, já disse que descarta uma candidatura para o governo do Estado em 2014.

Alexandre Padilha ressaltou ainda a coesão do PT, afirmando que não haverá disputa para a escolha do nome que vai concorrer ao governo de São Paulo. "A coisa boa é que não vai ter disputa dentro do PT. Não existe mais disputa, nem clima de disputa. Quem apostar nisso vai estar fracassado dentro do PT. O PT está muito maduro. Com muita tranquilidade acredito que vai construir uma opção de consenso, liderada pelo presidente Lula e pela presidente Dilma."