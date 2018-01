Mudança na data das prévias é irrelevante, diz Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), classificou a eventual mudança na data das prévias tucanas, processo de eleição interna da sigla que irá definir a cabeça de chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo nessas eleições, como "acessória". "O importante é a realização das prévias, a data, se é dia 4 ou 11 de março, é irrelevante e é uma decisão da executiva municipal do PSDB", ponderou, após participar, na manhã desta segunda-feira, 27, de evento de aniversário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, na capital.

Alckmin confirmou que a Executiva Municipal do PSDB se reunirá na terça-feira, 28, para discutir a inscrição do ex-governador José Serra no processo de prévias da legenda. E avaliou a entrada de Serra na disputa eleitoral em São Paulo como "ótima notícia", ressaltando que, do ponto de vista eleitoral, o ex-governador tem chances de vencer as eleições municipais. "O fato de José Serra se inscrever nas prévias é um ato de respeito à militância do PSDB. Se ele for o candidato escolhido pelo partido e for eleito, São Paulo terá um prefeito competente, um homem público correto, honesto e experiente", acrescentou.

A mudança na data das prévias criou uma saia-justa entre o governador de São Paulo e os atuais pré-candidatos que ainda restam nessa disputa: o secretário de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Trípoli. Em reunião no domingo, 26, no Palácio dos Bandeirantes, os dois rechaçaram a mudança na data das prévias. Uma resolução do Diretório Estadual do PSDB, que disciplina o processo de prévias no Estado de São Paulo, determina que as eleições internas sejam realizadas até 31 de março. As eleições internas estão marcadas para o dia 4 de março, mas o comando do PSDB defende que elas sejam adiadas para o dia 11, o que daria maior tempo para Serra arregimentar apoios.