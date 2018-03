Mudança em divisão de royalties já provoca represálias A alteração na forma de distribuição dos royalties sobre a produção de petróleo em alto-mar já está gerando represálias. O município fluminense de Guapimirim quer suspender as licenças ambientais concedidas para que a Petrobras instalasse, no perímetro urbano, trechos de um oleoduto, além de impedir qualquer obra semelhante que venha a ocorrer no futuro.