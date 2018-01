Muda critério para fila de transplante de rim O critério de organização da fila de transplantes de rim acaba de mudar em São Paulo. Os pacientes eram chamados de acordo com a ordem de inscrição na fila. A compatibilidade entre o órgão doado e o receptor era testada, mas seguia a ordem cronológica da fila. Agora, vale um teste de compatibilidade mais preciso, sem levar em consideração o tempo de espera na fila. A alteração segue, com atraso de pouco mais de dois anos, uma norma já prevista pelo Ministério da Saúde. Paraná e Rio Grande do Sul já usam o teste como critério para selecionar os pacientes inscritos na fila de transplantes de rim. Qualidade A vantagem é que será possível encontrar um rim praticamente idêntico ao do paciente. "O objetivo é melhorar os resultados do transplante", afirmou Luiz Augusto Pereira, coordenador da Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. "Significa menos rejeição e mais qualidade de vida para o transplantado." Depois de quatro anos de transplante, 40% dos pacientes precisam de um novo rim por causa da rejeição. Com o novo critério, essa porcentagem diminuirá. Para aplicar o critério exigido pelo Ministério da Saúde, foi preciso fazer um exame complexo em pelo menos 80% das 10.261 pessoas que estão na fila do rim. Esse teste indentifica quais são os antígenos leucocitários humanos (HLA) - proteínas que ficam na superfície de todas as células do organismo - do indivíduo. De agora em diante, para entrar na fila do rim, o paciente já deve ter sua tipagem de HLA. Duas pessoas com o mesmos HLA são compatíveis - é como se tivessem impressões digitais parecidíssimas. Cada rim doado também terá seu HLA tipado. De posse do resultado do teste do doador, a Central de Transplantes poderá encontrar o receptor que mais combina com aquele órgão doado. Se houver empate de duas ou mais pessoas que estão na fila no teste de compatibilidade, o desempate é feito com outros critérios como tempo de espera na fila, idade ou se tem ou não diabete (doença crônica que pode, com o tempo, provocar insuficiência renal). Em todo o Estado, oito laboratórios estão equipados para fazer os testes de HLA. É consenso internacional que a seleção de candidatos a transplante de rim pelo critério de tipagem de HLA é o melhor critério. Nos Estados Unidos e nos países da Europa, o HLA já é usado para organizar as filas de rim. Desde 1987, a região de Ribeirão Preto usa o exame de HLA para selecionar o melhor candidato para um rim doado. A sobrevida dos transplantados melhorou 28%.