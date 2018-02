Múcio: reunião ministerial será dia 21 de janeiro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará a primeira reunião ministerial do ano no dia 21 de janeiro. O ministro das Relações Institucionais, José Múcio, confirmou o convite. Esta será a segunda reunião ministerial no segundo mandato do governo Lula. A primeira foi em 30 de agosto do ano passado, na Granja do Torto.