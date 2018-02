Múcio nega problemas de relacionamento com Mantega

O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, negou nesta quinta-feira, 17, rumores de que esteja tendo problemas com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para negociar as medidas de compensação com o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e as demandas dos parlamentares. "Não conheço quem eu não esteja de bem. A melhor coisa para viver é com clareza. A verdade, às vezes, é mais dura, mas é mais duradoura", disse. Ele se reuniu nesta manhã com Mantega no Ministério da Fazenda para discutir nomeação dos cargos nos Estados de parlamentares de partidos aliados. Segundo Múcio, a vantagem de se "conversar" é saber que "esse cargo não se abre mão, esse cargo não pode". "Isso facilita as minhas conversas com que quem está pleiteando. Pior é achar que o seu pleito está em curso, quando existe um impedimento inicial", afirmou. Múcio não soube responder quantos cargos estão envolvidos na negociação. "Sinceramente eu não sei responder. São as representações estaduais. É a mão federal em cada região. Não tenho idéia de grandeza." O ministro não informou quando as negociações em relação aos pleitos estarão concluídas. "Tomara que rápido", afirmou. O ministro das Relações Institucionais ainda chegou a brincar com as dificuldades das negociações. "Eu disse à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) que ela cuida do meio ambiente e eu do bom ambiente."