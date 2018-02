Múcio nega intenção de criar novo imposto para Saúde O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, negou hoje em entrevista no Palácio do Planalto que o governo tenha a intenção de criar um novo imposto destinado a arrecadar recursos para o setor de Saúde, nos moldes da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). "Não é idéia do governo. O governo não tem o projeto de criar um novo imposto, uma nova CPMF", declarou o ministro responsável pela articulação política do Palácio do Planalto no Congresso. Ele acrescentou que, se o governo tivesse esse propósito, "não estaria promovendo cortes" no Orçamento da União para economizar.