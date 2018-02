Múcio nega divergência na base sobre indicações da CPI O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, negou hoje que haja desacordo entre governo e a base aliada para a indicação dos nomes que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras. "Não há desacordo. Apenas queremos ver quais são as melhores posições e quem vai ocupá-las", Múcio, numa referência às divergências entre o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), que não quer o colega de partido e líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), na relatoria da CPI.