Múcio: 'não há possibilidade' de Lobão não virar ministro O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, afirmou hoje, em entrevista no Palácio do Planalto, que "não existe possibilidade" de o senador Edison Lobão (PMDB-MA) não ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro de Minas e Energia. "Lobão foi indicação unânime do PMDB, e o presidente marcou audiência com ele para amanhã. A probabilidade indica que o curso seguirá normal", afirmou Múcio. O ministro foi questionado sobre o assunto em razão da afirmação feita hoje em Havana (Cuba) pelo presidente Lula de que a audiência de amanhã ainda não é para convidá-lo oficialmente e sim para iniciar com ele "uma discussão". Múcio acrescentou que o governo pretende concluir até o dia 31 o trabalho de escolha de pessoas indicadas por partidos aliados para cargos nos Estados.