Múcio: Lula quer estreitar relações com partidos da base O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende fazer reuniões com as bancadas partidárias na Câmara e no Senado com o objetivo de estreitar as relações com os partidos políticos. A agenda destas reuniões está sendo preparada pelo ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro. Segundo o ministro, na quinta-feira depois do carnaval ele irá apresentar ao presidente um cronograma das reuniões com as bancadas. O ministro informou ainda que o presidente Lula pretende ausentar-se de Brasília apenas um dia durante o carnaval. Segundo ele, Lula ficará em Brasília no restante do feriado.