Múcio: iniciativa do governo de criar CPI não é manobra O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, negou há pouco, ao deixar o Congresso Nacional, que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado para investigar o uso de cartões corporativos seja uma "manobra" do governo para impedir a análise das denúncias pelos parlamentares. "Não é uma manobra, em absoluto", disse o ministro. É uma iniciativa do Legislativo, para esclarecer", afirmou José Múcio. Deputados da oposição estão surpresos com a iniciativa do governo que, por meio do líder, senador Romero Jucá (PMDB-RR) se antecipou em viabilizar a instalação da CPI, com o recolhimento das assinaturas necessárias. Jucá disse que ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria autorizado a instalação da comissão. Segundo relato de Jucá, o presidente disse que o governo não tem medo das investigações e deu carta branca ao líder. Em conversa com senadores da oposição no plenário, Jucá, que já obteve 32 assinaturas para a CPI, mais do que o número necessário, ouviu ironias sobre as reais intenções do governo. "Nada debaixo do tapete, hein?", teria dito o senador Heráclito Fortes (DEM-PI) a Jucá. "Sou alérgico", respondeu o líder governista, que confirmou que vai protocolar amanhã o pedido de instalação da CPI.