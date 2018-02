Múcio: falta acordo entre PT e PMDB para cargos da CPI

Os governistas no Congresso alegam que, antes de iniciar a CPI da Petrobras, querem resolver a questão da relatoria da CPI das ONGs. O cargo pertencia ao senador da base aliada Inácio Arruda (PCdoB-CE), mas ele teve de deixar a titularidade da CPI das ONGs para poder ser indicado como titular da CPI da Petrobras. O presidente da CPI das ONGs, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), então, indicou o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), para o cargo.

O líder do DEM no Senado, José Agripino (RN), disse esta noite que a questão da CPI das ONGs é apenas um pretexto do governo para esconder o fato de que o PT e o PMDB não estão se entendendo na definição da presidência e relatoria da CPI da Petrobrás. "Não tem problema. No final, vai se resolver. São os dois maiores partidos da base do governo. Eles têm consciência da responsabilidade que têm com o governo, que têm nessa CPI, que têm em relação ao enfrentamento da CPI da Petrobras", disse Múcio, ressaltando que não houve manobra por parte do governo para esvaziar a sessão de abertura da CPI, no início desta tarde. Ele, entretanto, acha que ainda hoje essas questões serão resolvidas.