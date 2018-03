Múcio embarca hoje para reunião da ONU em Nova York O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, embarca hoje para Nova York, onde fica até o próximo dia 5. O ministro vai participar de uma reunião do segmento de alto nível do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU). Antes, o articulador político do governo participa, no Palácio do Planalto, de reunião do Conselho Político, durante a qual o ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentará sua proposta de criação do Fundo Soberano do Brasil. A autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a viagem de Múcio a Nova York está na edição de hoje do "Diário Oficial da União".