Múcio diz que Dilma 'está feliz' com cirurgia plástica No dia seguinte à primeira aparição pública depois de ter se submetido a uma cirurgia plástica no rosto e pescoço, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, disse que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, "está feliz com o resultado". O ministro salientou que na primeira reunião de coordenação política do ano do governo, realizada hoje, no Planalto, o assunto não foi tratado, mas que a ministra "estava bem". E, atrapalhado, ao ser questionado sobre o que achou do resultado da cirurgia, comentou: "Ficou arrumado". Múcio observou que a ministra "estava normal" e acrescentou: "Às vezes, quando se faz um procedimento destes e se dá um toque a mais, descaracteriza, mas ela parece que está bem." A ministra Dilma, candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010, se submeteu à cirurgia na clínica Moinhos Plastic Center, em Porto Alegre (RS), em meados de dezembro e desde então evitava aparições públicas. Ela também alterou o corte do cabelo, deixando-o levemente desarrumado e um pouco mais vermelho.