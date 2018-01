Múcio: destaque à reforma tributária preocupa Fazenda O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, afirmou hoje que o Ministério da Fazenda está preocupado com o destaque que o Partido Verde (PV) apresentou à proposta de reforma tributária, que permite uma renegociação ampla de dívidas. Segundo Múcio, o Ministério da Fazenda teve acesso ao destaque, de autoria do deputado Fábio Ramalho (MG), e o entendimento é de que é ruim e macula a proposta de reforma tributária. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reuniu hoje com Múcio, o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para discutir a votação dos destaques. Múcio disse que não há consenso entre o que o governo pode ceder e o que a comissão quer votar. A sugestão de Mantega, segundo Múcio, é votar hoje o relatório do deputado Sandro Mabel (PR-GO) na comissão especial e deixar os destaques para terça-feira, depois que Mantega se encontrar com os líderes da base aliada. Múcio afirmou que não leu o destaque do PV, mas que seria uma espécie de Programa de Recuperação Fiscal (Refis). "Alguma coisa mais abrangente", disse. Múcio afirmou ainda que o governo esperava que "essas coisas" já estivessem resolvidas na comissão especial. "E surgiu esse ponto novo", observou. A comissão é presidida pelo ex-ministro da Fazenda, o deputado Antonio Palocci (PT-SP).