Múcio: desoneração da folha ainda será discutida O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, informou hoje que a desoneração da folha de pagamento das empresas ainda está na proposta de reforma tributária que o governo vai enviar esta semana ao Congresso Nacional. Ontem, os sindicalistas pediram a retirada da desoneração na folha, em reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Múcio disse, porém, que o assunto ainda vai ser discutido. Ele lembrou que o governo tem o compromisso com o setor empresarial para desonerar a folha de pagamento das empresas. Ao chegar hoje para a reunião com o ministro Guido Mantega e parlamentares da oposição, José Múcio disse que a idéia do governo é atender "os reclamos" do sistema, que está precisando de modificações. Mas ao ser questionado se os pedidos de modificação poderiam ser atendidos antes da proposta ser enviada, José Múcio disse que essa é uma decisão do Ministério da Fazenda. O ministro disse ainda que a reunião de hoje com a oposição é importante, porque ela precisa tomar conhecimento da proposta, antes dela ser encaminhada ao Congresso, para fazer as críticas necessárias. Ele destacou que essa não é uma proposta do governo, mas do País. "O desejo de ter um sistema tributário mais justo é de todos", afirmou Múcio.