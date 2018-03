Múcio defende lei para punir quem faz escuta clandestina O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, afirmou ontem que o governo tem enfrentado problemas com escutas clandestinas e defendeu a votação em caráter de urgência de projeto de lei que estabeleça punição para os responsáveis por esse tipo de ação. "Tenho a impressão de que meu telefone é uma rádio comunitária", comparou Múcio, explicando que sabe que outras pessoas podem esta ouvindo suas conversas. "É melhor pensar assim, tomar as precauções e exceder na confiança. Hoje existe o grampo oficial, que é requerido pela Justiça, e o grampo clandestino." Ele disse que o governo tem se preocupado com essas escutas clandestinas. "Isso é um crime, mas ainda não existem sanções para isso", ressaltou o ministro. De acordo com Múcio, esse problema está generalizado. "Sempre digo isso em tom de brincadeira. Não estou dizendo que meu telefone está grampeado. Mas é preciso agir como se estivesse." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.