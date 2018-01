Múcio: Conselho Político terá reunião na quinta-feira O ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, informou hoje que será realizada na próxima quinta-feira uma reunião do Conselho Político para discutir temas como Previdência Social e direitos humanos. Os participantes do encontro - dirigentes dos 11 partidos da coalizão de governo - debaterão, segundo o ministro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está completando 60 anos. Múcio falou rapidamente com jornalistas no Tribunal de Contas da União (TCU), onde participou de um seminário sobre a questão energética no Brasil.