Múcio: Congresso recebe reforma tributária em fevereiro O ministro de Relações Institucionais, José Múcio, confirmou que o governo pretende enviar no próximo mês ao Congresso o texto da reforma tributária. Ele observou, durante a entrevista em que fez o relato da primeira reunião ministerial do ano, que a proposta será avaliada num quadro novo. Ele se referia aos cortes que o governo precisará fazer para compensar a perda da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), extinta no mês passado pelo Senado, e o processo das eleições municipais que ocorrem neste ano.