Múcio confirma empenho do governo para aprovar reforma O ministro de Relações Institucionais, José Múcio, confirmou hoje que o governo vai se empenhar para aprovar a reforma tributária no Congresso. Para mobilizar e buscar consenso entre os parlamentares, Múcio tem sugerido aos líderes que promovam reuniões das bancadas estaduais, inclusive com parlamentares de oposição, com a participação, também, dos secretários estaduais de Fazenda. Segundo Múcio, nesses encontros será possível levantar os efeitos da reforma tributária em termos de ganhos e perdas para os Estados e municípios. "Precisamos não politizar a discussão da reforma tributária. Essas reuniões regionalizadas vão permitir que a emoção não atrapalhe", disse o ministro, que acompanhou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, na visita ao Congresso para entregar a proposta do governo. "A preocupação do deputado e do senador é saber o que seu Estado vai perder", comentou. Mantega marcou para a próxima terça-feira uma reunião com a bancada do PMDB na Câmara, atendendo a pedido do líder Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).