Múcio antecipa retorno à Secretaria para transmissão do cargo

Foi antecipado em um dia o fim das férias do ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, José Múcio Monteiro. De acordo com decreto publicado no último dia 18, Múcio permaneceria de férias até amanhã. Mas hoje o Diário Oficial da União trouxe o despacho presidencial, antecipando a data e um decreto alterando o período de interinidade do subchefe de assuntos federativos Alexandre Rocha Santos Padilha, na Secretaria.

Segundo informações da Secretaria, a formalidade é para a transmissão oficial do cargo de José Múcio para Padilha, como ministro efetivo, na segunda-feira. Será em cerimônia prevista para a tarde, no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. José Múcio deixará a Secretaria para ocupar a vaga de Marcos Vilaça, que se aposentou do no Tribunal de Contas da União.