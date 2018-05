Múcio antecipa fim das férias para entregar cargo

Segundo informações da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a formalidade é para a transmissão oficial do cargo de José Múcio para Padilha, como ministro efetivo, na segunda-feira. Será em cerimônia prevista para a tarde, no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. José Múcio deixará a pasta para ocupar a vaga de Marcos Vilaça, que se aposentou do no Tribunal de Contas da União.