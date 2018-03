MT negocia empréstimo de R$ 4 bi com bancos O governo de Mato Grosso negocia com bancos um empréstimo de R$ 4 bilhões, a taxas de juros inferiores a 18% ao ano, para quitar suas dívidas com a União. A autorização para obtenção do empréstimo foi concedida ontem pelo secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, ao governador Silval Barbosa (PMDB), que hoje pela manhã se reuniu, em Cuiabá, com diretores do Banco do Brasil (BB) para discutir o assunto.