MST volta a ocupar sede do Incra em Cuiabá Integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) voltaram a ocupar a sede do Incra em Cuiabá, no Mato Grosso. A reunião com o superintendente substituto do órgão, na sexta-feira, 15, não produziu nenhum resultado. Na terça-feira passada o MST ocupou, além da sede de Cuiabá, a sede do Incra em Cáceres e duas rodovias federais. Os integrantes do MST pedem que seja cumprida a meta de assentamentos e que seja regularizada a distribuição de cestas básicas. Os sem-terra também articularam mobilização em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Cerca de 300 integrantes do movimento acamparam, na manhã desta segunda-feira, em frente à fazenda do deputado federal Abelardo Lupion (PFL-PR). Segundo o MST, o objetivo é denunciar a corrupção no agronegócio. Lupion faz parte da bancada ruralista no Congresso Nacional. Na sexta-feira, em uma ação semelhante, um grupo invadiu a fazenda da família do deputado federal licenciado José Janene (PP-PR).