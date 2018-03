MST volta a invadir fazenda da Cutrale no interior de SP Cerca de 300 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) voltaram a invadir na manhã desta quarta-feira, 31, a Fazenda Santo Henrique, da Cutrale, em Borebi, no centro-oeste paulista. A área já foi ocupada no início de junho pelo MST, mas a Justiça determinou a reintegração de posse. A fazenda também foi invadida em anos anteriores - numa das ocupações, 12 mil pés de laranja foram destruídos.