MST vê na CPMI reação a índices de produtividade

No encontro, o presidente teria prometido que os índices seriam revisados nos dias seguintes - como determina a Constituição Federal de 1988 e a Lei Agrária, de 1993. As declarações sobre a provável revisão provocaram reação imediata no meio ruralista. E, semanas depois, surgiu a proposta da CPMI - destinada a investigar o repasse de verbas públicas a entidades que teriam ligação com a entidade.

De acordo com o MST, a iniciativa aprovada no Congresso comprova que "determinados setores da sociedade não admitem a existência de um movimento popular com legitimidade na sociedade, que organiza trabalhadores rurais para a luta pela reforma agrária e contra a pobreza no campo".

Os autores da proposta de CPI têm outra explicação. Segundo a senadora Kátia Abreu (DEM-TO), que também é presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a criação da comissão deve-se ao acúmulo de provas de que recursos públicos repassados para entidades da reforma agrária controladas pelo MST são utilizadas indevidamente.

"A imprensa já demonstrou em mais de uma ocasião que elas são desviadas para a prática de invasões de terras", disse. Ela acredita que essas irregularidades poderão ser comprovadas com a quebra de sigilo das entidades envolvidas nessas operações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.