MST segue jornada e ocupa três fazendas em SP Militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam três fazendas no interior de São Paulo entre a manhã de quarta-feira e a madrugada de hoje para pressionar o governo a acelerar a reforma agrária. A jornada de ações, iniciada na terça-feira com a invasão do escritório regional da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) por 300 membros da entidade, já mobilizou 1.250 famílias. Em carta aberta, o MST ameaça com novas ações: "Ou faz a reforma agrária, ou o bicho vai pegar."