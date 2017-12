MST saqueia caminhões e bloqueia estradas em PE O MST de Pernambuco saqueou dois caminhões carregados com massas em São Lourenço da Mata, município metropolitano e bloqueou cinco trechos de estradas federais para marcar os 10 anos do massacre de Carajás. Segundo o líder Jaime Amorim, os saques representaram um gesto simbólico da luta pela reforma agrária. Os dirigentes acreditam que até o meio-dia todas as estradas estarão desbloqueadas. Às 15 horas eles vão fazer o plantio de 15 mudas de árvores defronte ao prédio da Chesf no Recife.