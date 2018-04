MST recorre contra prisão de militantes O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo pode decidir hoje o futuro dos sete integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) presos desde o final de janeiro, acusados de depredar uma fazenda de laranjas da Cutrale. Advogados do movimento entraram com habeas corpus em favor dos acusados. Eles tiveram a prisão preventiva decretada na quinta-feira passada pela juíza Ana Lúcia Aiello Garcia, da 1ª Vara Criminal de Lençóis Paulista.