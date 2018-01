MST quer reunir 10 mil contra Alca no Fórum Social O MST anunciou que organizará uma passeata contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) no dia 4 de fevereiro, em Porto Alegre, durante a segunda edição do Fórum Social Mundial, que começa nesta quinta-feira. Segundo Egidio Brunetto, representante do MST, a caminhada deverá reunir mais de 10 mil pessoas e será um marco para o plebiscito contra a Alca, que será lançado no Fórum Social Mundial. O MST divulgou hoje, durante a apresentação do evento, um protesto contra as prisões de 19 trabalhadores sem-terra no Pará e em São Paulo. No documento, o Movimento informa que a polícia confiscou todos os alimentos que os sem-terra haviam recebido de entidades religiosas. "Era para matar a fome dos homens, mulheres e crianças acampadas, que lutam por um pedaço de terra", disse. Segundo o MST, 14 trabalhadores foram presos na tarde de segunda-feira na fazenda Chão de Estrelas, "comprovadamente grilada pelo ex-senador Jader Barbalho, no Pará". O documento relata que esse foi o terceiro despejo que ocorreu nesta fazenda, "todos marcados por espancamentos, prisões e roubo de alimentos dos trabalhadores". No Estado de São Paulo, o documento cita a prisão de cinco lavradores no assentamento de Iaras. E relata que na região do Pontal do Paranapanema o Ministério Público não tomou medidas contra o prefeito de Presidente Prudente, Agripino Lima, que bloqueou a rodovia para impedir uma marcha dos trabalhadores sem-terra. Para o MST, este fato é tipificado no Código Penal Brasileiro como crime de constrangimento ilegal (artigo 46).