MST protesta contra fim de escolas itinerantes no RS O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) promoveu hoje uma série de protestos contra o fechamento das escolas itinerantes no Rio Grande do Sul. Grupos formados por dezenas de sem-terra ficaram algumas horas diante das sedes da Secretaria da Educação e do Ministério Público Estadual em Porto Alegre e da Coordenadoria Regional de Educação de Palmeira das Missões exibindo faixas e cartazes que pediam a volta dos educadores aos acampamentos do interior do Estado.