MST promove manifestações e volta a bloquear estradas O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) deflagrou, na manhã desta terça-feira, mobilizações em protesto contra o que consideram um "fracasso", no andamento da reforma agrária no ano de 2006. De acordo com nota do próprio movimento, manifestantes bloquearam a BR-232 e três pontos da BR-101, além de terem reocupado as fazendas Uberaba, no município de Condado, e Cavaco, no município de Xexéu - ambas localizadas na zona da mata. Os sem-terra também iniciaram um ato público no município de Condado. O objetivo dos protestos é focar as áreas consideradas "simbólicas" para o movimento, de acordo com o dirigente estadual do MST, Alexandre Conceição, por serem reivindicações antigas até hoje pendentes.