MST pode deixar fazenda do senador Eunício amanhã A expectativa da administração da Fazenda Santa Mônica é a de que nesta segunda-feira, 1, pela manhã o grupo do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) deixe a agropecuária, que foi invadida neste domingo, 31. As terras, localizadas em Goiás, são de propriedade do senador Eunício Oliveira (PMDB), candidato ao governo do Ceará.