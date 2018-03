MST ocupa unidade do Itesp em Teodoro Sampaio Militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) ocuparam na manhã desta quarta-feira,19, o escritório da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema. Eles protestam contra a suspensão do crédito habitação para famílias assentadas da reforma agrária na região. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 60 pessoas participam da ocupação.