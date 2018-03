MST ocupa sedes do Incra no Recife e em Petrolina Acampados e assentados ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam hoje as sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Recife e em Petrolina, no sertão do São Francisco, para denunciar a "inoperância" do órgão e cobrar a realização de reforma agrária em Pernambuco. As ocupações também marcam o Dia do Trabalhador Rural, comemorado ontem.