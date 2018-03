MST ocupa sede do Incra em Belo Horizonte O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) promoveu uma série de protestos nesta terça em Minas Gerais para lembrar os 16 anos das mortes de 21 integrantes da entidade no Pará, sendo 19 deles no chamado Massacre de Eldorado dos Carajás, vítimas em um confronto com a Polícia Militar. Em Belo Horizonte, cerca de 100 integrantes do movimento ocuparam a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Os sem-terra também fizeram manifestações no interior, com a interdição de rodovias e a liberação do pedágio da BR-381, que liga São Paulo à capital mineira.